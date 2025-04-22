جامعة الشارقة تشارك في قمة كيو إس للتعليم العالي

شاركت جامعة الشارقة في قمة "كيو إس للتعليم العالي: الشرق الأوسط 2025"، التي نظمتها مؤسسة "كيو إس كواكاريلي سيموندس" العالمية، في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بدولة الكويت خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل الجاري.

ومثل الجامعة في القمة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، حيث كان أحد المتحدثين الرئيسيين في الجلسة الحوارية الافتتاحية بعنوان "التميز الرائد: تميز جامعي للمستقبل"، والتي ناقشت الدور المتطور للجامعات في بناء مجتمع 5.0، وتعزيز النمو الشامل، وتطوير مهارات التفكير النقدي، وسد فجوات المهارات، بما يضمن بقاء القيم الإنسانية في صميم التحولات التكنولوجية.

واستعرض الدكتور النعيمي خلال كلمته أبرز المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها الجامعة للفترة من 2025 إلى 2030، والتي تركز على تحقيق التميز المؤسسي من خلال التكامل بين البحث العلمي والتعليم، والتحول الرقمي، وطرح برامج أكاديمية معتمدة تلبي احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن الجامعة ستطلق مع بداية سبتمبر المقبل نحو 150 برنامجًا أكاديميًا، تشمل درجات الماجستير والدكتوراه، وتم اعتماد 80% منها من هيئات اعتماد أكاديمية دولية مرموقة.



وتطرق إلى تجربة الجامعة في تطوير أساليب التعليم لمواكبة تطلعات جيل "زد"، من خلال تأسيس "معهد القيادة" لتأهيل الكوادر الأكاديمية وتعزيز مهاراتهم في التعليم التفاعلي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع من خلال إشراك طلبة الدراسات العليا، لاسيما الموظفين، في تنفيذ بحوث تطبيقية بالشراكة مع مؤسساتهم.

وأكد مدير الجامعة أهمية منهج "الرباعية المتكاملة"، الذي تتبعه الجامعة في بناء شراكات فاعلة بين الجوانب الأكاديمية والصناعة والمجتمع والحكومة، بما يعزز من دورها كمؤسسة تعليمية رائدة في بناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وتُعد قمة "كيو إس للتعليم العالي" من أبرز المنصات العالمية في هذا المجال، وتركز نسخة هذا العام على موضوع "إعادة تشكيل مستقبل الجامعات في عصر مجتمع 5.0"، من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي ناقشت قضايا محورية، منها التحول الرقمي، والقيادة الأكاديمية، ومهارات المستقبل، وتعزيز الشراكات الدولية في البحث والابتكار.