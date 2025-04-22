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علوم الدار

"شخبوط الطبية" تطلق عيادة "التعافي والرعاية الشاملة بعد المرض"

"شخبوط الطبية" تطلق عيادة "التعافي والرعاية الشاملة بعد المرض"
22 ابريل 2025 16:30

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية،عن إطلاق عيادة "التعافي والرعاية الشاملة بعد المرض"، التي تهدف إلى دعم وتمكين الناجين من مرض السرطان في مواجهة التحديات الصحية والنفسية والاجتماعية بعد انتهاء رحلتهم العلاجية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام مدينة الشيخ شخبوط الطبية بتقديم خدمات طبية متكاملة ترتكز على المريض، إذ توفر العيادة الجديدة بيئة داعمة وشاملة تعتمد على نهج متعدد التخصصات يضم أطباء أورام وأخصائيي الطب الباطني والتغذية والعلاج الطبيعي والصحة النفسية لتقديم رعاية متكاملة تُراعي جميع أبعاد التعافي.

وقال الدكتور عبد القادر المصعبي الرئيس الطبي التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، إن افتتاح هذه العيادة يمثل نقلة نوعية في خدمات رعاية مرضى السرطان، لمواصلة دعم المرضى حتى بعد انتهاء العلاج لتمكينهم من استعادة حياتهم بثقة وصحة.

وأضاف أن هذه المبادرة تعكس التزام المدينة بتقديم رعاية مخصصة وشاملة ترتكز على احتياجات كل مريض وتُجسد روح التعاون بين مختلف التخصصات الطبية لضمان أفضل النتائج الصحية للناجين من السرطان.

وتتيح العيادة للمرضى فرصة استشارة عدد من الأخصائيين خلال زيارة واحدة، في خطوة تهدف إلى تبسيط رحلة التعافي وتقديم تجربة علاجية أكثر تكاملًا. 

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وتغطي خدمات العيادة "التقييم الغذائي المخصص لتعزيز التعافي"، و"فحوصات الكشف المبكر وتقييم مخاطر الإصابة المستقبلية"، و"الدعم النفسي وإدارة الآثار الجانبية المزمنة"، إضافة إلى " نصائح وقائية للحفاظ على نمط حياة صحي ومستدام" و"الاستجابة لاحتياجات متزايدة".

وقالت الدكتورة عايدة العوضي رئيس قسم أمراض وأورام الدم واستشاري طب الأورام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إنه مع تزايد أعداد الناجين من السرطان تبرز الحاجة إلى رعاية صحية تستمر بعد انتهاء العلاج، وقد أثبتت الدراسات أن برامج التعافي الشامل تُسهم في تحسين الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية وتساعد المرضى في مواجهة الآثار المزمنة للعلاج.

وأضافت أن هذه العيادة تقدم نموذجًا جديدًا يتجاوز الزيارات التقليدية، ليقدم رعاية فردية تستجيب لاحتياجات كل مريض بشكل متكامل.

 

وتماشياً مع مهمة المستشفى في الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية المتخصصة، تؤكد العيادة الجديدة أهمية تقديم الدعم الكامل للناجين من السرطان، وتوفير مسار تعافي مخصص يتجاوز التوقعات ويضمن استمرارية الرعاية في مختلف مراحل رحلة المريض. 

المصدر: وام
السرطان
مدينة شخبوط الطبية
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