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علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

الطقس المتوقع على الإمارات غداً
22 ابريل 2025 17:20

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وقال "المركز"، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:44، والمد الثاني عند الساعة 23:31، والجزر الأول عند الساعة 15:47، والجزر الثاني عند الساعة 03:56، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:37، والمد الثاني عند الساعة 06:41، والجزر الأول عند الساعة 11:28، والجزر الثاني عند الساعة 01:04.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
أبوظبي 42 25 50 20
دبي 38 26 55 15
الشارقة 39 20 50 25
عجمان 37 24 60 25
أم القيوين 37 18 60 25
رأس الخيمة 38 19 50 30
الفجيرة 36 26 60 25
العين 41 26 40 25
ليوا 42 21 45 20
الرويس 41 27 55 20
السلع 43 28 40 25
دلما 37 25 80 55
طنب الكبرى / الصغرى 33 26 80 25
أبو موسى 32 25 80 20

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