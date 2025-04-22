راشد بن حميد النعيمي يشيد بجناح «تريندز» في «الرباط الدولي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

زار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، جناح مركز تريندز للبحوث والاستشارات المشارك في معرض الرباط الدولي للكتاب 2025.

وقد استمع الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى شرح حول طبيعة مشاركة «تريندز» في المعرض، وما تتضمنه من إصدارات بحثية متنوعة تغطي مجالات متعددة، كما استمع أيضاً إلى شرح حول مكتب «تريندز» الافتراضي في المغرب، ودوره كحلقة وصل معرفية مع المراكز الفكرية المغربية وفي المنطقة المحيطة، وقد عبر الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن إعجابه وتقديره لجهود «تريندز» وحضوره العالمي.

وأهدى فريق «تريندز» المشرف على الجناح الشيخ راشد بن حميد النعيمي عدداً من أحدث إصدارات «تريندز» البحثية.

وتستمر مشاركة «تريندز» في المعرض حتى 27 أبريل 2025 في موقع OLM سويسي بالرباط، حيث يعرض في جناح رقم B45، مئات الإصدارات البحثية من التكنولوجيا إلى الاقتصاد والسياسة والابتكار والطاقة والإسلام السياسي، كما يستعرض خدماته التدريبية والاستشارية المتميزة التي يقدمها.

وتتميز مشاركة «تريندز» هذا العام بتقديم تجربة مبتكرة من خلال حضور مكتب تريندز الافتراضي بالمغرب في المعرض.