شراكة بين "أبوظبي لخدمات البيانات الصحية" و"سينديسيز هيلث"

أبوظبي (وام)

وقعت شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية التابعة لمنصة M42 المتخصصة في حلول الصحة الرقمية اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة "سينديسيز هيلث" إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال بيانات النمط الظاهري والتي تدير قاعدة بيانات تضم أكثر من 70 مليون ملف تعريفي للمرضى.

جاء توقيع وثيقة الشروط بين الطرفين بحضور كل من كريم شاهين الرئيس التنفيذي لحلول الصحة الرقمية في M42 وجوش ساتون الرئيس التنفيذي لشركة "سينديسيز هيلث" وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي متقدم في الصحة الرقمية والطب الدقيق.

ويهدف هذا التعاون إلى دمج قدرات الذكاء الاصطناعي مع البيانات السريرية الفعلية والنمط الظاهري لدفع عجلة الابتكار في تحليلات الجينوم وتسريع اكتشاف الأدوية وتعزيز قرارات الرعاية الصحية السريرية.

وتركّز الشراكة على ثلاثة محاور "تسويق بيانات النمط الظاهري عالميًا لدعم الأبحاث الدوائية والتكنولوجيا الحيوية والمجال الأكاديمي" وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي تنبؤية لتمكين الرعاية الصحية الشخصية القائمة على البيانات مع ضمان الامتثال للحوكمة العالمية للبيانات إضافة إلى تحسين التحليلات الجينومية لتعزيز سلامة الأدوية وتقليل آثارها الجانبية من خلال تطبيقات الصيدلة الجينية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما تتضمن الشراكة خطة لإطلاق مشروع مشترك يركّز على تقديم رؤى مبتكرة تُسهم في تسريع تطوير العلاجات وتحقيق نتائج أفضل للمرضى والمساهمة في بناء بنية تحتية متقدمة للرعاية الصحية تتماشى مع رؤية أبوظبي المستقبلية في هذا المجال.

وقال كريم شاهين الرئيس التنفيذي لحلول الصحة الرقمية في M42 إن هذا التعاون خطوة نوعية في طريق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات الواقعية لتطوير الرعاية الصحية ويفتح آفاقاً جديدة في مجالات تحليل الجينوم واكتشاف الأدوية.

من جانبه، قال جوش ساتون الرئيس التنفيذي لـ "سينديسيز هيلث" إن هذا التعاون يسهم في توليد رؤى ثاقبة تعزز الابتكار الدوائي وتحسّن النتائج العلاجية للمرضى حول العالم.