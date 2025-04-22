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حمدان بن محمد يشهد إعلان شركة "دو" إطلاق مشروع لتشييد مركز بيانات بالتعاون مع مايكروسوفت

حمدان بن محمد يشهد إعلان شركة "دو" إطلاق مشروع لتشييد مركز بيانات بالتعاون مع مايكروسوفت
22 ابريل 2025 18:38

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل،  إعلان شركة "دو" عن إطلاق مشروع لتشييد مركز بيانات ضخم فائق الأداء بتكلفة تقدر بنحو 2 مليار درهم إماراتي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية.
وقال سموه في سلسلة منشورات عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدت خلال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" إعلان شركة "دو" عن إطلاق مشروع لتشييد مركز بيانات ضخم فائق الأداء بتكلفة تقدر بنحو 2 مليار درهم إماراتي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية... استثمار جديد في البنية التحتية الرقمية لتكون الإمارات الأفضل دائماً في تبني ودعم أحدث التقنيات والابتكارات والخدمات الرقمية».
وأضاف سموه: «وشهدت اليوم إعلان جامعة برمنغهام دبي عن إطلاق أول برنامج دكتوراه في الذكاء الاصطناعي في دبي لإعداد كفاءات متخصصة في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي مثل تطوير المدن الذكية والرعاية الصحية المتقدمة والاستدامة والتنقل المستقبلي والتي تعتبر من ركائز التحول الرقمي في دبي».
وتابع سموه: «كما اطلعت ضمن فعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" على تقرير "حالة الذكاء الاصطناعي في دبي" الذي أصدرته هيئة دبي الرقمية بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل .. التقرير يستعرض الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الخدمات الحكومية في دبي ومستويات تبني تطبيقاته على المستوى الحكومي».
واختتم سموه: « والتقيت خلال أعمال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" أيضاً بممثلي أولى الشركات التي نالت شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي Dubai AI Seal  ضمن مبادرة تصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي التي أطلقناها مؤخراً.. دور القطاع الخاص كان وسيبقى مهماً في تحقيق طموحاتنا للمستقبل».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
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