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علوم الدار

«الشارقة للثروة السمكية» تنظّم فعاليات بالتزامن مع يوم الأرض العالمي

طالبات خلال التعرف على آليات الحفاظ على البيئة (من المصدر)
23 ابريل 2025 01:24

الشارقة (الاتحاد)

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في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الثروة السمكية وتعزيز المخزون المعرفي حول البيئة البحرية، نظمت هيئة الشارقة للثروة السمكية ورشة تفاعلية في مقرها، استهدفت طلبة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالشارقة، إلى جانب عدد من طلاب جامعة الشارقة، حيث تأتي هذه الورش التي تحرص الهيئة على تنظيمها ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى نشر الوعي البيئي والثقافي، وتعريف الأجيال الناشئة بأهمية الموارد البحرية وسبل الحفاظ عليها. بدأت الاستضافة بجولة تعريفية في المتحف البحري التابع للهيئة، حيث استمتع الطلاب بتجربة فريدة تسخر التكنولوجيا الحديثة لنقلهم إلى قلب المحيط، عبر شاشات عرض متطورة تجسد مشاهد حية من الأعماق البحرية، مظهرةً تنوع وجمال الحياة البحرية في بيئة طبيعية تحاكي الواقع.
من جانبه، أعرب علي أحمد أبوغازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، عن سعادته ورحب بالطالبات في مقر الهيئة، وأضاف قائلاً: إن مثل هذه الفعاليات تلعب دوراً مهماً في نشر الثقافة البيئية، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات التعليمية، لترسيخ أهمية الثروة السمكية كجزء أساسي من الأمن الغذائي والموروث الثقافي لدولة الإمارات. وإن الابتكار هو جزء لا يتجزأ من تطور الهيئة، حيث تسعى إلى إيصال المفاهيم البيئية بطرق تفاعلية حديثة تسهم في تعزيز وعي الطلاب والمجتمع.
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كما تم التعريف بمقتنيات المتحف، التي تشمل أدوات الصيد التقليدية، ومجسمات الأسماك المحنطة، لإبراز تاريخ الصيد في المنطقة.

الشارقة
الثروة السمكية
البيئة البحرية
التكنولوجيا التطبيقية
جامعة الشارقة
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