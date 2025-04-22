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علوم الدار

سفير أوزبكستان: علاقاتنا مع الإمارات تشهد تطوراً متسارعاً

سفير أوزبكستان خلال الجلسة الحوارية (وام)
23 ابريل 2025 01:24

أبوظبي (وام)

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أكد عبدالعزيز أوكولوف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان شهدت تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى وجود تعاون وثيق بين البلدين في إطار المنظمات الدولية، وحرص أوزبكستان على العمل بشكل وثيق مع الإمارات خلال تنظيم الدورة الـ«43» للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في مدينة سمرقند العام الجاري. جاء ذلك خلال جلسة حوارية عُقدت أمس في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، حول مساهمة أوزبكستان في مبادرات اليونسكو وجهود التنسيق مع دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال إن العلاقات بين أوزبكستان ودولة الإمارات شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً متسارعاً، لافتاً إلى أنه خلال زيارة فخامة شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، إلى دولة الإمارات في شهر يناير الماضي، تم توقيع إعلان بشأن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ما يعكس حرص وتطلع البلدين إلى تعزيز هذه العلاقات المتميزة، والانتقال بها نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة.
حماية التراث
أضاف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة أنه في مارس 2025، أصبحت أوزبكستان العضو التاسع في «التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع»، ما يعكس الالتزام المشترك بحماية التراث الثقافي، ومن اللافت أن هذا التحالف تم إطلاقه في أبريل 2025 كدعوة لتقديم مشاريع تهدف إلى حماية تراث آسيا الوسطى من التهديدات المناخية، في خطوة تُبرز الدور الفاعل لكل من أوزبكستان والإمارات في جهود الحفاظ على التراث الإقليمي.
وقال إن سمرقند، إحدى أقدم المدن في العالم، وتعد مركزاً متنامياً للمؤتمرات الدولية والسياحة والأعمال.

أوزبكستان
الإمارات
اليونسكو
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
الأمم المتحدة
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