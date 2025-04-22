«الصحفيين الإماراتية» تستعرض تجربتها في الاستدامة المالية

دبي (الاتحاد)

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية في مقرها بدبي، دورة تدريبية بعنوان «الاستدامة المالية لجمعيات النفع العام»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم وتمكين مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز مفاهيم الاستدامة المالية في عملها المؤسسي.

يأتي ذلك في إطار البرنامج التدريبي السنوي للمركز التدريبي التابع للجمعية، للمساهمة في بناء قدرات الأفراد والمؤسسات، وتعزيز ثقافة الريادة والاستدامة في العمل المؤسسي والإعلامي.

وأشارت فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى أهمية الدورة في تعزيز الوعي حول أفضل الممارسات لتحقيق الاستدامة المالية، داعية إلى الاستفادة من تجربة جمعية الصحفيين الإماراتية، كنموذج ناجح في هذا المجال.

قدمت الدورة التدريبية المدربة صبا حسن، حيث تناولت محاور عدة تتعلق بكيفية بناء مصادر دخل مستدامة.