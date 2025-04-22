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علوم الدار

«السوربون أبوظبي» تتعاون مع معهد «ساينس بو» بباريس

«السوربون أبوظبي» تتعاون مع معهد «ساينس بو» بباريس
23 ابريل 2025 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت جامعة السوربون أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع معهد الدراسات السياسية بباريس «ساينس بو» تتضمن المذكرة إقامة شراكة دولية استراتيجية وإطلاق برنامج تبادل ثقافي بين المؤسستين.
وتنص الشراكة على تقديم فرصة لما يصل إلى 10 طلاب من كلتا المؤسستين في مرحلة ما بعد التخرج أو قبلها، للدراسة خارج بلده الأم في كل عام دراسي.
وقالت البروفيسورة ناتالي مارسيال بْراز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي: ينسجم هذا التعاون مع رسالتنا المتمثلة في توفير تجارب تعليمية مميزة وعالمية. ونحرص على الارتقاء برحلة التعلم لطلابنا عبر هذه الشراكة، مما يوفر لهم المستلزمات الأكاديمية والثقافية لضمان تحقيق التميز في عالم شديد الترابط والاتصال.
ومن جانبه، قال جيرمي بيرلمان، مدير الشؤون الدولية في معهد الدراسات السياسية بباريس «ساينس بو»: تعزز هذه الشراكة التزامنا بالتميز الأكاديمي والتواصل الثقافي، مما يوفر فرصاً جديدة للابتكار وتبادل المعرفة بين المؤسستين في أوروبا ومنطقة الخليج العربي.

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