الأربعاء 23 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة أبوظبي تطرح 17 برنامجاً دراسياً جديداً

جامعة أبوظبي تطرح 17 برنامجاً دراسياً جديداً
23 ابريل 2025 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تطلق مشروع حفر آبار مياه في غزة
غباش: الإمارات ستظل داعمةً لأمن لبنان وسيادته ووحدة أراضيه

في إطار التزامها بتعزيز التميز الأكاديمي، أعلنت جامعة أبوظبي إطلاق 17 برنامجاً دراسياً جديداً، بدءاً من الفصل الدراسي لخريف عام 2025/2026، صُممت لمواكبة التحديات والفرص العالمية الناشئة، وتشمل مراحل البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه، بعد حصولها على الاعتماد من مفوضية الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات.
وتعكس هذه البرامج التركيز الاستراتيجي الذي توجهه الجامعة نحو بناء منظومة تعليمية متنوعة وديناميكية، وتشمل مجالات حيوية، مثل العلاقات الدولية، وعلم النفس، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والأمن السيبراني، والصحة العامة، والتكنولوجيا المالية والقانون السيبراني، والأنظمة الذكية والتحول الرقمي.
وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «من خلال دمج هذه التخصصات في برامجنا الدراسية، تواصل جامعة أبوظبي تعزيز التزامها بتقديم تعليم عالي الجودة ضمن تخصصات متنوعة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، ويعزز مكانتها الرائدة على الساحة الأكاديمية العالمية. ونحرص في جامعة أبوظبي على مواءمة مناهجنا التعليمية مع أحدث التطورات في العلوم والتكنولوجيا وغيرها، لتزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة التي تمهد طريقهم للنجاح والتفوق ضمن مجالاتهم، وليتمكنوا من وضع بصمتهم الإيجابية في المنطقة والعالم». 
وعلى مستوى مرحلة البكالوريوس، ستطرح جامعة أبوظبي خمسة برامج جديدة، هي: بكالوريوس العلاقات الدولية، وبكالوريوس علم النفس، وبكالوريوس الآداب في تصميم ألعاب الفيديو، وبكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس العلوم في هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة. 
كما توسع الجامعة برامج الدراسات العليا من خلال طرح ثمانية برامج تخصصية جديدة مصممة لتلبية احتياجات القطاعات الناشئة. وتشمل هذه البرامج: ماجستير العلوم في التكنولوجيا المالية، وماجستير العلوم في التحول الرقمي الاستراتيجي، وماجستير في التربية في تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي، وماجستير القانون في القانون السيبراني والذكاء الاصطناعي، وماجستير العلوم في الصحة العامة، وماجستير الآداب في الاتصال الرقمي والتكنولوجيا، وماجستير العلوم في الأمن السيبراني، وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي.
إطلاق 4 برامج دكتوراه جديدة 
في خطوة تعد محطة بارزة في المسيرة الأكاديمية لجامعة أبوظبي، أعلنت الجامعة إطلاق 4 برامج دكتوراه جديدة، تشمل: دكتوراه الفلسفة في القانون، ودكتوراه الفلسفة في التربية، ودكتوراه الفلسفة في هندسة الأنظمة الذكية، ودكتوراه الفلسفة في الإدارة الهندسية. وتمثل هذه البرامج المرة الأولى التي تطرح فيها كليات الهندسة، والآداب والتربية والعلوم الاجتماعية، والقانون برامج دراسات عليا على مستوى الدكتوراه، مما يعزز مكانة الجامعة مركزاً للبحث العلمي والابتكار والريادة الأكاديمية. ومن خلال هذا التوسع الاستراتيجي، تؤكد جامعة أبوظبي دورها كمحفز للابتكار والتميز الأكاديمي، وترسخ مكانتها مؤسسة تعليم عالٍ عالمية، كما تسهم هذه الخطوة في دعم تطلعات دولة الإمارات نحو التنمية المستدامة، وتمكين الأجيال القادمة من قيادة المستقبل وصياغة ملامحه.

جامعة أبوظبي
الاعتماد الأكاديمي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
الطاقة المتجددة
الأمن السيبراني
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
جهود إماراتية متواصلة للتخفيف من حدة الكارثة المائية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تطلق مشروع حفر آبار مياه في غزة
23 ابريل 2025
الرئيس اللبناني يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي (وام)
الأخبار العالمية
غباش: الإمارات ستظل داعمةً لأمن لبنان وسيادته ووحدة أراضيه
23 ابريل 2025
الإمارات.. «صوت العقل» لإنهاء الأزمة السودانية
الأخبار العالمية
الإمارات.. «صوت العقل» لإنهاء الأزمة السودانية
23 ابريل 2025
فلسطيني يسير في موقع غارة إسرائيلية أصابت معدات في مخيم جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
الوسطاء يقدمون مقترحاً جديداً لوقف الحرب
23 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©