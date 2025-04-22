جامعة أبوظبي تطرح 17 برنامجاً دراسياً جديداً

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار التزامها بتعزيز التميز الأكاديمي، أعلنت جامعة أبوظبي إطلاق 17 برنامجاً دراسياً جديداً، بدءاً من الفصل الدراسي لخريف عام 2025/2026، صُممت لمواكبة التحديات والفرص العالمية الناشئة، وتشمل مراحل البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه، بعد حصولها على الاعتماد من مفوضية الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات.

وتعكس هذه البرامج التركيز الاستراتيجي الذي توجهه الجامعة نحو بناء منظومة تعليمية متنوعة وديناميكية، وتشمل مجالات حيوية، مثل العلاقات الدولية، وعلم النفس، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والأمن السيبراني، والصحة العامة، والتكنولوجيا المالية والقانون السيبراني، والأنظمة الذكية والتحول الرقمي.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «من خلال دمج هذه التخصصات في برامجنا الدراسية، تواصل جامعة أبوظبي تعزيز التزامها بتقديم تعليم عالي الجودة ضمن تخصصات متنوعة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، ويعزز مكانتها الرائدة على الساحة الأكاديمية العالمية. ونحرص في جامعة أبوظبي على مواءمة مناهجنا التعليمية مع أحدث التطورات في العلوم والتكنولوجيا وغيرها، لتزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة التي تمهد طريقهم للنجاح والتفوق ضمن مجالاتهم، وليتمكنوا من وضع بصمتهم الإيجابية في المنطقة والعالم».

وعلى مستوى مرحلة البكالوريوس، ستطرح جامعة أبوظبي خمسة برامج جديدة، هي: بكالوريوس العلاقات الدولية، وبكالوريوس علم النفس، وبكالوريوس الآداب في تصميم ألعاب الفيديو، وبكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس العلوم في هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة.

كما توسع الجامعة برامج الدراسات العليا من خلال طرح ثمانية برامج تخصصية جديدة مصممة لتلبية احتياجات القطاعات الناشئة. وتشمل هذه البرامج: ماجستير العلوم في التكنولوجيا المالية، وماجستير العلوم في التحول الرقمي الاستراتيجي، وماجستير في التربية في تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي، وماجستير القانون في القانون السيبراني والذكاء الاصطناعي، وماجستير العلوم في الصحة العامة، وماجستير الآداب في الاتصال الرقمي والتكنولوجيا، وماجستير العلوم في الأمن السيبراني، وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي.

إطلاق 4 برامج دكتوراه جديدة

في خطوة تعد محطة بارزة في المسيرة الأكاديمية لجامعة أبوظبي، أعلنت الجامعة إطلاق 4 برامج دكتوراه جديدة، تشمل: دكتوراه الفلسفة في القانون، ودكتوراه الفلسفة في التربية، ودكتوراه الفلسفة في هندسة الأنظمة الذكية، ودكتوراه الفلسفة في الإدارة الهندسية. وتمثل هذه البرامج المرة الأولى التي تطرح فيها كليات الهندسة، والآداب والتربية والعلوم الاجتماعية، والقانون برامج دراسات عليا على مستوى الدكتوراه، مما يعزز مكانة الجامعة مركزاً للبحث العلمي والابتكار والريادة الأكاديمية. ومن خلال هذا التوسع الاستراتيجي، تؤكد جامعة أبوظبي دورها كمحفز للابتكار والتميز الأكاديمي، وترسخ مكانتها مؤسسة تعليم عالٍ عالمية، كما تسهم هذه الخطوة في دعم تطلعات دولة الإمارات نحو التنمية المستدامة، وتمكين الأجيال القادمة من قيادة المستقبل وصياغة ملامحه.