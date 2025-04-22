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علوم الدار

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» ورابطة الجامعات الإسلامية توقعان اتفاقية تعاون

خليفة الظاهري وسامي الشريف خلال توقيع مذكرة التعاون (من المصدر)
23 ابريل 2025 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ورابطة الجامعات الإسلامية، اتفاقية تعاون على هامش أعمال المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الإسلامية، الذي نظمته الجامعة في أبوظبي، وهدفت الاتفاقية إلى تعزيز أواصر الشركة بين الجانبين، ودعم مخرجات المؤتمر العالمي لتعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة، الذي أطلقته رابطة العالم الإسلامي، ونصّت بنود الاتفاقية أيضاً على تقديم جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عدداً من المنح الدراسية الجامعية للفتيات المسلمات، والإعلان عنها ضمن أعمال المؤتمر، على أن تحدد تفاصيل هذه المنح وآلية الاستفادة منها ضمن خطة عمل وبرنامج تنفيذي ملحق بالاتفاقية.
وقع اتفاقية التعاون الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية.
وتعقيباً على هذا التعاون العلمي والأكاديمي، قال الدكتور خليفة الظاهري، إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن استراتيجية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ورؤيتها من أجل توسيع مظلة شركائها في مؤسسات التعليم العالمي إقليمياً ودولياً، وتعزيز التبادل العلمي والأكاديمي، وتوثيق الصلات المعرفية معها، وإقامة شراكات علمية تخدم مسيرتها في هذا الصدد، مؤكداً أن الاتفاقية تخدم شريحة كبيرة من الفتيات في المجتمعات المسلمة؛ لذلك أولتها الجامعة أهمية قصوى، وستعمل على تنفيذ بنودها على أرض الواقع، ولن تدخر وسعاً في تحقيق أهدافها وغاياتها الكبرى، وأشاد بالتعاون القائم بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ورابطة الجامعات الإسلامية في هذا الصدد.
من جانبه، أكد الدكتور سامي الشريف أن رابطة الجامعات الإسلامية تعتز بعضوية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وأنشطتها المتميزة وتجاوبها الفعال في مجال التعاون مع الرابطة. وأضاف معالي الأمين العام أنه ناقش مع مدير الجامعة سبل التعاون والتنسيق في المستقبل، وعلى رأسها عقد مجموعة من الدورات التدريبية لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأعضاء بالرابطة في سبل الارتقاء بتدريس المقررات الشرعية، وكذا التعاون في إعداد اتفاقيات مع الجامعات الأعضاء.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الدراسات الإسلامية
رابطة العالم الإسلامي
خليفة الظاهري
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