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علوم الدار

«الإمارات الصحية» تنظم مؤتمراً لأمراض القلب والأوعية الدموية

«الإمارات الصحية» تنظم مؤتمراً لأمراض القلب والأوعية الدموية
23 ابريل 2025 01:25

دبي (الاتحاد) 

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تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تعزيز حضورها الريادي في دعم التخصصات الطبية الدقيقة، من خلال تنظيم المؤتمر الطبي الرابع لأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات الأيضية في منتجع شاطئ ميرامار العقة في الفجيرة، وذلك بإشراف مستشفى دبا التابع لها ومشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والمختصين في المجال. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار حرص المؤسسة على مواكبة أحدث المستجدات العلمية في القطاع الطبي، ورفع كفاءة الخدمات التشخيصية والعلاجية في أمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات الأيض.
وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تنظيم هذا الحدث العلمي يجسد التزام المؤسسة بتوفير منصة طبية فريدة تعزز من تبادل الخبرات والمعرفة، وتسهم في تطوير القدرات التخصصية للكفاءات الطبية الوطنية.
من جانبها، أوضحت وداد محمد الفرض، مديرة مستشفى دبا، أن المؤتمر سيقدم برنامجاً علمياً شاملاً.

 

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
دبي
أمراض القلب
الفجيرة
الرعاية الصحية
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