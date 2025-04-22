تنويه من شرطة دبي بشأن تمرين أمني

أعلنت شرطة دبي، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ تمرين أمني، الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء 23 أبريل 2025.

وقالت الشرطة، على حسابها الرسمي في منصة «إكس»: «القيادة العامة لشرطة دبي وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بصدد تنفيذ تمرين أمني استراتيجي مشترك في منطقة ورسان».

وأضافت شرطة دبي: «يرجى من الجمهور عدم التصوير، والابتعاد عن موقع التمرين حفاظاً على سلامتكم».

#تنويه | القيادة العامة لشرطة دبي وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بصدد تنفيذ تمرين أمني استراتيجي مشترك في منطقة ورسان .



🕛 9:00 صباحاً

🗓️ 23 أبريل 2025



يرجى من الجمهور عدم التصوير والابتعاد عن موقع التمرين حفاظاً على سلامتكم. pic.twitter.com/6sONsxVvG8 — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) April 22, 2025