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علوم الدار

تنويه من شرطة دبي بشأن تمرين أمني

تنويه من شرطة دبي بشأن تمرين أمني
22 ابريل 2025 22:20

أعلنت شرطة دبي، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ تمرين أمني، الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء 23 أبريل 2025.
وقالت الشرطة، على حسابها الرسمي في منصة «إكس»: «القيادة العامة لشرطة دبي وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بصدد تنفيذ تمرين أمني استراتيجي مشترك في منطقة ورسان».
وأضافت شرطة دبي: «يرجى من الجمهور عدم التصوير، والابتعاد عن موقع التمرين حفاظاً على سلامتكم».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تمرين أمني
الإمارات
دبي
شرطة دبي
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