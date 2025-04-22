الأربعاء 23 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المعرفة»: 10 محاور للذكاء الاصطناعي تنفذها مدارس دبي

ماهر الملا
23 ابريل 2025 01:24

دينا جوني (دبي) 

أخبار ذات صلة
«الجليلة»: توقيع 5 مذكرات تفاهم لدعم الرعاية الصحية والعمل الخيري
«الإمارات الصحية» تنظم مؤتمراً لأمراض القلب والأوعية الدموية

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية 10 محاور جوهرية تعكس توجهات استراتيجية التعليم 2033، وذلك من خلال 55 فعالية تنفذ خلال أسبوع الذكاء الاصطناعي، والتي تنظمها «الهيئة» بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل. 
وأوضح ماهر الملا، مدير إدارة تقنية المعلومات والتحول الرقمي والمدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أن فعاليات أسبوع الذكاء الاصطناعي في مدارس دبي، تركز على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإبداع، وإثراء تجارب التعلم، ودعم الهوية الوطنية، وتنمية مهارات الطلبة في مواد الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الأخلاقية، فضلاً عن تعزيز الوعي الرقمي لديهم، وتسليط الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف، والخصوصية، والأخلاقيات، والاستخدام المسؤول للتقنيات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والمناهج التعليمية المتنوعة المطبقة في دبي.
وقال الملا، على هامش اليوم الثاني من أسبوع الذكاء الاصطناعي: «إنه انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بأهمية الاستثمار في المستقبل، وتمكين الأجيال الناشئة من مهاراته، تركز استراتيجية التعليم 2033 على تمكين الطلبة والمعلمين من مهارات المستقبل، وبناء مجتمع متفاعل يدعم مبدأ التعلّم مدى الحياة». وأشار ماهر الملا إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مفهوماً نظرياً، بل أصبح جزءاً من الواقع في مختلف قطاعات الحياة والعمل، مضيفاً: «نحرص على تمكين طلبتنا من مهارات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور تطبيقاته في رحلة جميع المتعلمين في دبي، وفي الخدمات التعليمية التي نقدمها للمجتمع، للمساهمة في تشكيل مستقبل التعليم في الإمارة». وأوضح أن فعاليات أسبوع الذكاء الاصطناعي تشكل منصة تعليمية وتفاعلية حيوية، تستهدف تعزيز قدرات المدارس والجامعات، واستكشاف مهارات الطلبة، وتأهيلهم لمتطلبات المستقبل، عبر أكثر من 55 فعالية تشمل ورش عمل، مناظرات، مسابقات، بمشاركة واسعة من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، بالإضافة إلى خبراء من القطاعين الحكومي والخاص.
واعتبر الملا أن الذكاء الاصطناعي يغير نظرتنا إلى التعليم، ويعيد تشكيل أدوارنا كمتعلمين ومربين. هدفنا هو تمكين طلبتنا من أدوات المستقبل، وبناء قدرات المعلمين لتحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم 2033 بكل كفاءة واقتدار.

هيئة المعرفة والتنمية البشرية
الذكاء الاصطناعي
دبي
التعليم
مدارس دبي
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
جهود إماراتية متواصلة للتخفيف من حدة الكارثة المائية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تطلق مشروع حفر آبار مياه في غزة
23 ابريل 2025
الرئيس اللبناني يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي (وام)
الأخبار العالمية
غباش: الإمارات ستظل داعمةً لأمن لبنان وسيادته ووحدة أراضيه
23 ابريل 2025
الإمارات.. «صوت العقل» لإنهاء الأزمة السودانية
الأخبار العالمية
الإمارات.. «صوت العقل» لإنهاء الأزمة السودانية
23 ابريل 2025
فلسطيني يسير في موقع غارة إسرائيلية أصابت معدات في مخيم جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
الوسطاء يقدمون مقترحاً جديداً لوقف الحرب
23 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©