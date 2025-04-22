انطلاق المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة التعليم

سامي عبد الرؤوف (دبي)

في إطار «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» وبتنظيم من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثامن، تحت عنوان «ابتكارات الذكاء الاصطناعي.. استشرافات مستقبلية لتمكين المؤسسات العامة وتعزيز جودة التعليم»، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل 2025.

ويأتي هذا المؤتمر تأكيداً على التزام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي بدعم البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في الخدمات الحكومية، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الحياة والتعليم، ويعزز من مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي.

ويجذب المؤتمر اهتماماً واسعاً من الباحثين والخبراء والطلاب، ويركز على الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي على تمكين المؤسسات الحكومية وتحسين جودة التعليم.

ويناقش المؤتمر، التحولات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير الخدمات العامة والتعليم، مع تسليط الضوء على أحدث التقنيات، التي تعزز الكفاءة المؤسسية وترتقي بمستويات التعليم الذكي.

كما يبحث المؤتمر في كيفية استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز أداء المؤسسات العامة، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والابتكار في تقديم الخدمات.

ويشهد المؤتمر حضور أكثر من 500 مشارك من قادة الذكاء الاصطناعي والباحثين التربويين والمهنيين، إلى جانب الطلاب المهتمين بتقديم أبحاث متخصصة أو المشاركة في النقاشات وورش العمل.

وأعلن الفريق محمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، عن مبادرة مبتكرة لتسهيل إجراءات المسافرين عبر مطارات دبي، باستخدام الذكاء الاصطناعي في الممر الذكي، وذلك لمواكبة ريادة دولة الإمارات لاستخدام التكنولوجيا والتقنيات الأحدث عالمياً، وتسخيرها في خدمة الإنسان ومن أجل سعادته. وأوضح أن المسافر سيتمكن من المغادرة من دون الحاجة إلى أي مستندات ورقية، حيث يتم التعرف عليه من خلال بصمة الوجه، مؤكداً أن الإجراء الذي لن يستغرق بضع ثوانٍ، وسيسمح بمرور عدة مسافرين معاً في وقت واحد والتعرف عليهم جميعاً، ويبدأ توفير هذه الخدمة في مبنى 3 بمطارات دبي للمغادرين من صالة رجال الأعمال والدرجة الأولي.

من جهته، كشف العميد وليد أحمد، نائب مساعد المدير العام لشؤون خدمات المنافذ الجوية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن أنه سيتم التوسع في توفير هذه الخدمة وفق خطة زمنية، لتشمل بقية مطارات دبي، وأيضاً لتكون متاحة إلى عدد أكبر من المسافرين، فيما ستتوفر هذه الخدمة في وقت لاحق للقادمين أيضاً، بالإضافة إلى توفيرها في مطار آل مكتوم الدولي. وأفاد أنه في الوقت الراهن سيستفيد من خدمة الممرات الذكية من دون وثائق 1000 مسافر يومياً من المغادرين في الدرجة الأولى ورجال الأعمال، مشيراً إلى أن الممرات الذكية ستكون مزودة بكاميرات لالتقاط بصمة الوجه حتى إذا لم يكن المسافر ينظر إلى الكاميرا.

وأوضح أن الممرات الذكية ستكون الحلول المستقبلية التي ننتقل فيها من استخدام البوابات الاعتيادية وختم الوثائق إلى الذكاء الاصطناعي ومن دون وثائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحقق من بيانات المسافرين من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لدينا. وأكد أن ممرات السفر الذكية ستجعلنا أكثر قدرة استيعابية على التعامل مع زيادة عدد المسافرين المتوقعة والمقدرة بأكثر من 8%. وعلى صعيد مناقشات ومحاور المؤتمر، تركز الجلسات والمحاور الرئيسية للحدث حول سبل تحسين جودة التعليم من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور المؤسسات العامة عبر الحلول التقنية الحديثة.

ويتضمن الحدث ورش عمل متخصّصة، وعروضاً بحثية، وجلسات نقاشية بمشاركة نخبة من المتحدثين من المؤسسات الحكومية والتعليمية.

وينظم المؤتمر عدداً من العروض التقديمية والجلسات النقاشية، التي تتناول أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، منها جلسة حول تطوير الجامعات الكبرى لقدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي- دراسة حالة، حيث تناقش كيفية تعزيز إمكانيات المؤسسات التعليمية في تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير مناهج تعليمية رقمية متقدمة.

وتناول جلسة رئيسية أخرى، موضوع الأساليب الذكية لاستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التعليم وتطوير أدوات تدريس تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وناقش المؤتمر في يومه الأول، الخدمات الحكومية المستقلة والمدعومة بتقنيات «الذكاء الاصطناعي التوليدي».