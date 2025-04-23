"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي 17.8 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس.



#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 17.8 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 17.8°C in Raknah (Al Ain) at 06:00 UAE Local time. pic.twitter.com/Ui8XgoEvwo

— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 23, 2025