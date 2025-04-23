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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
23 ابريل 2025 08:37

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي 17.8 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس. 

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 17.8 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 17.8°C in Raknah (Al Ain) at 06:00 UAE Local time. pic.twitter.com/Ui8XgoEvwo

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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