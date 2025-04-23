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علوم الدار

"المعاشات": الجمعة صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل

"المعاشات"
23 ابريل 2025 12:33

 أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل الجاري يوم الجمعة الموافق 25 من الشهر ، وتبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفة "825.011.884.41" درهم، بزيادة قدرها "56.205.228‬" درهما عن شهر أبريل من العام الماضي 2024، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات "768.806.656.82" درهم.
ويستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر نحو “49.706” متقاعدين ومستحقين، بزيادة قدرها "1.762‬" مستفيدا ومستحقا عن الشهر نفسه من العام الماضي 2024 الذي استفاد فيه نحو 47.944 مستفيدا.
وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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المصدر: وام
المعاشات
هيئة المعاشات
المعاشات التقاعدية
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