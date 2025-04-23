الأربعاء 23 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قنصلية الإمارات في إسطنبول توجه تنويهاً لمواطني الدولة في تركيا

وزارة الخارجية
23 ابريل 2025 15:43

تهيب قنصلية دولة الإمارات في إسطنبول بمواطني الدولة المتواجدين في الجمهورية التركية بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الارتدادات الناتجة عن الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول والولايات المجاورة.

كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة رأس الخيمة ومنطقة لاهتي الفنلندية
زلزال قوي يضرب تركيا

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مواطني الدولة
تركيا
إسطنبول
الإمارات
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
.
اقتصاد
«الطيران المدني» تصدر الموافقة على تصميم لأول مهبط طائرات عمودية هجينة بالدولة
اليوم 17:02
الصين: الباب "مفتوح" لمحادثات تجارية مع الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
الصين: الباب "مفتوح" لمحادثات تجارية مع الولايات المتحدة
اليوم 17:01
بني ياس يدخل دائرة «الحسابات المعقدة»!
الرياضة
بني ياس يدخل دائرة «الحسابات المعقدة»!
اليوم 17:00
.
اقتصاد
«أبوظبي للأوراق المالية» يوقّع اتفاقية لانضمام «سوق العراق» إلى منصة «تبادل»
اليوم 16:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©