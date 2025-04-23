قنصلية الإمارات في إسطنبول توجه تنويهاً لمواطني الدولة في تركيا

تهيب قنصلية دولة الإمارات في إسطنبول بمواطني الدولة المتواجدين في الجمهورية التركية بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الارتدادات الناتجة عن الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول والولايات المجاورة.

كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.