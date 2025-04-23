أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء، على دولة الإمارات.

وأفاد "المركز" في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس" بأن "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 45 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 12:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 45 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 12:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_highest_temperature recorded over the country today is 45°C in Bada Dafas (Al Dhafrah Region) at 12:15 UAE Local time. pic.twitter.com/6xKcQD5CZD — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 23, 2025