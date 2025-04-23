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علوم الدار

أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
23 ابريل 2025 17:11

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء، على دولة الإمارات.
وأفاد "المركز" في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس" بأن "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 45 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 12:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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