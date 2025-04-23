طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، مع انخفاض في درجات الحرارة، خاصة على السواحل، رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية الشمالية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح "المركز"، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان، وتكون حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:34، والمد الثاني عند الساعة 23:45، والجزر الأول عند الساعة 16:39، والجزر الثاني عند الساعة 05:04.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:08، والمد الثاني عند الساعة 07:44، والجزر الأول عند الساعة 12:33، والجزر الثاني عند الساعة 01:42.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

أبوظبي 41 25 50 20

دبي 38 26 55 20

الشارقة 38 22 60 15

عجمان 38 23 65 20

أم القيوين 37 21 65 25

رأس الخيمة 38 20 55 20

الفجيرة 36 26 90 20

العين 42 27 25 10

ليوا 43 27 35 10

الرويس 40 25 50 20

السلع 39 24 55 20

دلما 35 27 65 25

طنب الكبرى / الصغرى 35 27 60 20

أبو موسى 36 26 65 25