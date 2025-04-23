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مكتوم بن محمد يستعرض مع رئيسة الأسواق العالمية في «PayPal» آفاق التعاون بمجال التكنولوجيا المالية

مكتوم بن محمد يستعرض مع رئيسة الأسواق العالمية في «PayPal» آفاق التعاون بمجال التكنولوجيا المالية
23 ابريل 2025 19:20

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم، سوزان كيرير، رئيسة الأسواق العالمية في «PayPal»، إحدى أهم منصات الدفع الرقمي الرائدة عالمياً.
وفي بداية اللقاء، وجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، التهنئة للقائمين على المنصة العالمية، بمناسبة افتتاح مقرها الجديد في مدينة دبي للإنترنت، والتي أعلنت أنها ستقدم من خلاله خدماتها إلى أكثر من 80 دولة، مؤكداً اعتزاز دبي بالشراكة المزدهرة بين الجانبين، والتزامها بتقديم كل أوجه الدعم التي تمكّن منصة الدفع الرائدة عالمياً من إنجاح أعمالها في أسواق المنطقة، وتحقيق مزيد من التوسع فيها. 
وتطرّق سموّه، خلال اللقاء، إلى الرؤية الطموحة التي تتبناها دولة الإمارات في تعزيز دورها كشريك فاعل ومؤثر في تسريع التحوّل العالمي نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا الرقمية، وجهود دبي في إنشاء منظومة مالية ديناميكية ومرنة، تحفز الابتكار، وتعزز الثقة، وتفتح آفاقاً جديدة لفرص النمو العابرة للحدود. 
ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم بين المنصة العالمية الرائدة ودولة الإمارات، وفرص إقامة شراكات تدعم أنظمة الدفع الرقمية، ومستقبل التعاون في تمكين نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التجارة الإلكترونية، وتوطيد الترابط المالي عبر الحدود، والاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها دولة الإمارات في هذا المجال.
وتناول اللقاء، أثر البيئة التنظيمية المتقدمة في دبي وبنيتها التحتية الرقمية المتطورة التي تم تجهيزها بأسلوب يلبّي متطلبات المستقبل، في جعلها قاعدة مثالية للمؤسسات المالية العالمية التي تسعى للتوسع في الأسواق الناشئة سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط. 
وتم أيضاً استعراض عمليات «PayPal» المتنامية في المنطقة، انطلاقاً من تواجدها في دبي وما يشكله افتتاح المقر الجديد في مدينة دبي للإنترنت من أثر في دعم عملياتها، وما يعكسه هذا النمو من مكانة دبي كمركز محوري ومتطور للخدمات المالية، في الوقت الذي تسعى فيه لتكون واحداً من أكبر أربعة مراكز مالية في العالم، وفق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33». 
حضر اللقاء، معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ومالك آل مالك، المدير التنفيذي لمجموعة «تيكوم». 
وتقدم منصة «PayPal» العالمية، التي يعود تأسسيها إلى عام 1998، خدماتها لأكثر من 430 مليون عميل في ما يزيد على 200 سوق حول العالم، عبر معاملات رقمية سلسة وآمنة، وقد عالجت المنصة مدفوعات تُقدّر قيمتها بما يقارب 1.7 تريليون دولار بنهاية عام 2024.

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المصدر: وام
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