الأربعاء 23 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن زايد يُعزّي في وفاة محمد سعيد المرر ومبارك عبيد المنصوري

حمدان بن زايد يُعزّي في وفاة محمد سعيد المرر ومبارك عبيد المنصوري
23 ابريل 2025 19:13

قدَّم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد سعيد سالم المرر، وذلك خلال زيارته منزل الفقيد في مدينة زايد.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد وذويه، مشيداً بسيرته الطيبة وأخلاقه العالية، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم سموه، واجب العزاء في وفاة المغفور له مبارك عبدالله بن عبيد المنصوري، خلال زيارته منزل الفقيد في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء نيبال في كاتماندو
حمدان بن محمد يكرم أبطال «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2025»

وأكّد سموه خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه، خلال تقديم واجب العزاء، ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

المصدر: وام
مدينة زايد
الظفرة
الإمارات
حمدان بن زايد
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء نيبال في كاتماندو
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء نيبال في كاتماندو
اليوم 21:18
حمدان بن محمد يكرم أبطال «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2025»
علوم الدار
حمدان بن محمد يكرم أبطال «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2025»
اليوم 21:13
خلال اتصال هاتفي.. رئيس الدولة ورئيسة المكسيك يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
علوم الدار
خلال اتصال هاتفي.. رئيس الدولة ورئيسة المكسيك يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 21:05
النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
علوم الدار
النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
اليوم 20:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©