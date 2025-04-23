حمدان بن زايد يُعزّي في وفاة محمد سعيد المرر ومبارك عبيد المنصوري

قدَّم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد سعيد سالم المرر، وذلك خلال زيارته منزل الفقيد في مدينة زايد.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد وذويه، مشيداً بسيرته الطيبة وأخلاقه العالية، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم سموه، واجب العزاء في وفاة المغفور له مبارك عبدالله بن عبيد المنصوري، خلال زيارته منزل الفقيد في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وأكّد سموه خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه، خلال تقديم واجب العزاء، ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.