حمدان بن محمد يشهد "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي"

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ضمن فعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"، شهدت اليوم "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي" من تنظيم مركز دبي المالي العالمي والذي يستضيف أكثر من 10 آلاف مشارك و500 من المستثمرين والخبراء وصنّاع القرار والمبتكرين ويستقطب مشاركات بارزة من 100 دولة في حدث يؤكد مكانة دبي على خارطة مستقبل الذكاء الاصطناعي وجاذبيتها لكبرى الشركات وأبرز رواد الأعمال والشركات الناشئة من حول العالم».