الأربعاء 23 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يشهد "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي"

حمدان بن محمد يشهد "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي"
23 ابريل 2025 19:23

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي".
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ضمن فعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"، شهدت اليوم "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي" من تنظيم مركز دبي المالي العالمي والذي يستضيف أكثر من 10 آلاف مشارك و500 من المستثمرين والخبراء وصنّاع القرار والمبتكرين ويستقطب مشاركات بارزة من 100 دولة في حدث يؤكد مكانة دبي على خارطة مستقبل الذكاء الاصطناعي وجاذبيتها لكبرى الشركات وأبرز رواد الأعمال والشركات الناشئة من حول العالم».

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء نيبال في كاتماندو
حمدان بن محمد يكرم أبطال «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2025»
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الذكاء الاصطناعي
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء نيبال في كاتماندو
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء نيبال في كاتماندو
اليوم 21:18
حمدان بن محمد يكرم أبطال «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2025»
علوم الدار
حمدان بن محمد يكرم أبطال «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2025»
اليوم 21:13
خلال اتصال هاتفي.. رئيس الدولة ورئيسة المكسيك يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
علوم الدار
خلال اتصال هاتفي.. رئيس الدولة ورئيسة المكسيك يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 21:05
النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
علوم الدار
النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
اليوم 20:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©