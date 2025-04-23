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علوم الدار

حمدان بن محمد يكرم الفائزين بالتحدي الدولي للذكاء الاصطناعي

حمدان بن محمد يكرم الفائزين بالتحدي الدولي للذكاء الاصطناعي
23 ابريل 2025 19:46

كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل،  الفائزين بالتحدي الدولي للذكاء الاصطناعي بدورته الثانية.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «كرمنا اليوم الفائزين بالتحدي الدولي للذكاء الاصطناعي بدورته الثانية التي استقطبت نحو 3800 مشاركاً من 125 دولة تنافسوا على لقب أفضل مهندس أوامر برمجية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في 4 فئات رئيسية خلال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" ... الذكاء الاصطناعي بدأ بتوليد الكثير من التخصصات والوظائف الجديدة ومن أبرزها هندسة الأوامر البرمجية التي أصبحت مهارة مطلوبة بشكل واسع ... ودبي ستكون عاصمة عالمية لأبرز المواهب المتخصصة في هذا المجال المستقبلي».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الذكاء الاصطناعي
دبي
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