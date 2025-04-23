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علوم الدار

رئيس نيبال يستقبل عبدالله بن زايد

رئيس نيبال يستقبل عبدالله بن زايد
23 ابريل 2025 20:25

استقبل فخامة رام شاندرا بوديل، رئيس نيبال، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وذلك في مستهل زيارة عمل يقوم بها سموه إلى كاتماندو.
وفي بداية اللقاء، نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فخامة رام شاندرا بوديل، وتمنياته لنيبال وشعبها بمزيد من التقدم والرخاء.

من جهته، حمل فخامته، سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام الازدهار والرخاء، مؤكداً تطلع بلاده إلى بناء علاقات متطورة ومزدهرة مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، فرص تعزيز التعاون في عدد من المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، كما تطرقا إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

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وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تقديره لحرص فخامة رام شاندرا بوديل، على ترسيخ علاقات تعاون متطورة ومزدهرة مع دولة الإمارات، مشيداً بما تشهده مسارات التعاون الثنائي من تطور مستمر في عدة قطاعات.
حضر اللقاء، معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وعبدالله بن جروان الشامسي، سفير الدولة لدى نيبال.

المصدر: وام
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نيبال
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