عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الحضرية في نيبال

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي براكاش مان سينغ، نائب رئيس الوزراء، وزير التنمية الحضرية في نيبال.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد اليوم، ضمن زيارة عمل يقوم بها سموه إلى نيبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في عدة مجالات، ومن بينها الاقتصادية والتجارية والسياحية والتنموية، بالإضافة إلى قطاع الطيران.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عن اعتزازه بزيارة نيبال، مؤكداً حرص دولة الإمارات على بناء شراكات تنموية مع مختلف الدول الصديقة، بما يلبي تطلعاتها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

حضر اللقاء، معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وعبد الله بن جروان الشامسي، سفير الدولة لدى نيبال.