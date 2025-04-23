الأربعاء 23 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الحضرية في نيبال

عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الحضرية في نيبال
23 ابريل 2025 20:51

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي براكاش مان سينغ، نائب رئيس الوزراء، وزير التنمية الحضرية في نيبال.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد اليوم، ضمن زيارة عمل يقوم بها سموه إلى نيبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في عدة مجالات، ومن بينها الاقتصادية والتجارية والسياحية والتنموية، بالإضافة إلى قطاع الطيران.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عن اعتزازه بزيارة نيبال، مؤكداً حرص دولة الإمارات على بناء شراكات تنموية مع مختلف الدول الصديقة، بما يلبي تطلعاتها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء نيبال في كاتماندو
حمدان بن محمد يكرم أبطال «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2025»

حضر اللقاء، معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وعبد الله بن جروان الشامسي، سفير الدولة لدى نيبال.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
نيبال
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء نيبال في كاتماندو
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء نيبال في كاتماندو
اليوم 21:18
حمدان بن محمد يكرم أبطال «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2025»
علوم الدار
حمدان بن محمد يكرم أبطال «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2025»
اليوم 21:13
خلال اتصال هاتفي.. رئيس الدولة ورئيسة المكسيك يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
علوم الدار
خلال اتصال هاتفي.. رئيس الدولة ورئيسة المكسيك يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 21:05
النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
علوم الدار
النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
اليوم 20:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©