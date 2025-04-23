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خلال اتصال هاتفي.. رئيس الدولة ورئيسة المكسيك يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

خلال اتصال هاتفي.. رئيس الدولة ورئيسة المكسيك يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
23 ابريل 2025 21:05

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، خلال اتصال هاتفي، مع فخامة كلاوديا شاينباوم، رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، مسارات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها ودفعها إلى الأمام، بما يخدم أولويات التنمية المشتركة للبلدين، خاصة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وغيرها.
وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أن احتفاء دولة الإمارات والولايات المتحدة المكسيكية العام الجاري بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1975، يمثل مناسبة لتأكيد الحرص المتبادل على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق تطور نوعي في العلاقات التنموية خلال السنوات المقبلة، بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما.
كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة كلاوديا شاينباوم، عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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المصدر: وام
كلاوديا شينباوم
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المكسيك
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