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علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء نيبال في كاتماندو

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء نيبال في كاتماندو
23 ابريل 2025 21:18

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اليوم، معالي كي بي شارما أولي، رئيس وزراء نيبال، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى كاتماندو.
واستعرض سموه ومعالي كي بي شارما أولي، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية، وغيرها من القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة في البلدين.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع نيبال، واستثمار الفرص المتاحة لتطوير التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير على شعبي البلدين.
حضر اللقاء معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وسعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة عبدالله بن جروان الشامسي، سفير الدولة لدى نيبال.

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