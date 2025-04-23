شرطة أبوظبي و«التمكين الحكومي» تتعاونان لدعم وتأهيل الكوادر الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اتفاقية تعاون مع دائرة التمكين الحكومي في إمارة أبوظبي، بهدف دعم وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية، ضمن إطار مبادرة «تدريب لأجل العمل»، وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات التدريبية ذات الاهتمام المشترك.

وقّع الاتفاقية في مبنى القيادة، اللواء عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، والدكتور عبدالله الشمري المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع تمكين القوى العاملة الوطنية بدائرة التمكين الحكومي، حيث تعمل الجهتان بموجبها على إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية عملية تسهم في رفع الكفاءة المهنية، وتطوير المهارات، وتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية.

وأكد اللواء عمران أحمد المزروعي، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل المؤسسي في مجالات التدريب والتطوير، بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية، ودعم مسارات التوظيف المستدام، وفقاً للرؤية الحكومية في الاستثمار برأس المال البشري.

وأشاد الدكتور عبد الله الشمري المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع تمكين القوى العاملة الوطنية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مؤكداً أهمية هذا التعاون في إعداد وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل، وتمكينهم من خلال تدريب عملي ومهني يواكب تطلعات سوق العمل، ويحقق أهداف التوطين.

آلية

بموجب الاتفاقية، يتم وضع آلية واضحة لمتابعة التنفيذ من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة، وعقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات والمقترحات، وتُجسّد هذه الشراكة التزام الجانبين بدعم مسارات التمكين الوطني، وتفعيل المبادرات النوعية التي تصبّ في خدمة أبناء الوطن، وترسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً في بناء الإنسان وتنمية القدرات الوطنية.