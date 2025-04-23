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حميد بن راشد يستقبل حمد الشرقي بالرباط

حميد بن راشد يستقبل حمد الشرقي بالرباط
24 ابريل 2025 00:31

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بمقر إقامة سموه بالرباط بالمملكة المغربية الشقيقة، صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان، وصاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال اللقاء، الأحاديث الودية، وعدداً من الموضوعات الوطنية.

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كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني، سفير دولة قطر بالمملكة المغربية، والشيخ فيصل بن عبدالله بن أحمد المعلا، وعدداً من أعضاء البعثة الدبلوماسية، وموظفي سفارة دولة الإمارات في العاصمة المغربية، ومن المسؤولين والضيوف.

المصدر: وام
حمد بن محمد الشرقي
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حميد بن راشد النعيمي
حاكم الفجيرة
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