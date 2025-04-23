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إنارة طريق مدينة «زايد - غياثي»

إنارة طريق مدينة «زايد - غياثي»
24 ابريل 2025 01:50

الظفرة (الاتحاد)

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في خطوة نوعية نحو تحسين البنية التحتية وتعزيز معايير السلامة والاستدامة، بدأت بلدية منطقة الظفرة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، في تنفيذ مشروع إنارة طريق مدينة زايد - غياثي، وذلك في إطار حرص البلدية على تطوير الطرق والبنية التحتية على مستوى المنطقة، ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة المرورية بإنارة طريق مدينة زايد - غياثي المزدوج، والذي يبلغ طوله 80 كيلومتراً، مع أعمال التغذية المرتبطة به وأي أعمال نقل وحماية محتملة، بما يتوافق مع أحدث معايير تصميم الإضاءة في إمارة أبوظبي، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والمحافظة على فعاليتها، لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.
ويتضمن المشروع تركيب 1419 عمود إنارة، بالإضافة إلى تركيب عدد 2463 كشافاً ذكياً، مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات الكربون، مع إظهار الصورة الحضارية والتي تعكس جمال إمارة أبوظبي العمراني، كما أن استخدام أحدث التقنيات في الإضاءة يضمن استدامة الأصول وتقليل الحاجة إلى الصيانة المستقبلية، مما يعزز كفاءة الشبكة على المدى الطويل.
ومن أبرز التقنيات المستخدمة في المشروع نظام الجيل الرابع، حيث يقوم النظام بالمراقبة والتشغيل والتحكم بشبكات الإنارة، ويسهم هذا التحديث في الاستجابة السريعة والدقة ولضمان مواكبة أحدث التقنيات، بالإضافة إلى تركيب ساعات إلكترونية لضبط وتقليل استهلاك الطاقة في النهار لاستدامة الموارد، وتحسين مستوى الإنارة لتواكب المواصفات والمعايير الحديثة وتعزيز السلامة المرورية، وزيادة العمر الافتراضي والتشغيلي لشبكة الإنارة، وخفض أعمال الصيانة المستقبلية.

بلدية الظفرة
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الاستدامة
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غياثي
الإنارة
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