بلدية أبوظبي تُعرِّف بفعالية «مدينتي أجمل»

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت دائرة البلديات والنقل متمثلة بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، فعالية «مدينتي أجمل» في حديقة المطار، والتي استهدفت طلاب المدارس والجامعات، وزوار الحديقة من كافة الشرائح والفئات بالمجتمع.

وتسعى بلدية مدينة أبوظبي، من خلال تنظيم هذه الفعالية والفعاليات المماثلة، إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على المظهر الجمالي المتميز لمدينة أبوظبي، ومكافحة الظواهر والسلوكيات السلبية بمشاركة مجتمعية، وذلك ضمن إطار جهود البلدية المتواصلة للحفاظ على المظهر العام والبيئة الصحية النظيفة، وتعزيز معايير جودة الحياة، بما يساهم في إسعاد المجتمع.

وشهدت الفعالية تنظيم العديد من الورش التوعوية والعملية لتثقيف أفراد المجتمع بكل ما من شأنه الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للحدائق والمنتزهات والمرافق العامة، التي تم إنشاؤها وتجهيزها وفق أعلى المعايير العالمية، لتواكب النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها أبوظبي.

الاستدامة

تضمّنت الفعالية تنظيم العديد من الورش التثقيفية والتوعوية حول المظهر العام، والاستدامة، وإعادة التدوير، والزراعة، وجائزة «العلم الأخضر»، والتي تصبّ جميعها في تعزيز المظهر الجمالي العام للحدائق والمنتزهات والبيئة النظيفة التي تتمتع بها، لتبقى وجهات مفضلة للجميع.

وتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي في تنفيذ الفعالية، وما تضمنته من ورش، عدد من الشركاء الاستراتيجيين، هم: شرطة أبوظبي، هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مجلس أبوظبي الرياضي، جمعية أصدقاء البيئة، مجموعة تدوير، مستشفى ميديور، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز أبوظبي للصحة، ومركز هارموني الطبي، جامعة زايد، الأرشيف والمكتبة الوطنية.