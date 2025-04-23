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علوم الدار

سلطان بن خليفة: في «عام المجتمع» نمدّ جسور الأمل لكل طفل يقاوم الألم بحلم صغير

سلطان بن خليفة: في «عام المجتمع» نمدّ جسور الأمل لكل طفل يقاوم الألم بحلم صغير
24 ابريل 2025 01:51

أبوظبي (وام)

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تستضيف أبوظبي يوم 2 مايو المقبل برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أمسية شعرية بعنوان «قافية وأمنيات»، والتي تُنظّمها مؤسسة «تحقيق أمنية» احتفاءً بقوة الكلمة وتأثير الأمل.
ويأتي هذا الحدث، تماشياً مع إعلان صاحب السمو رئيس الدولة عام 2025 «عام المجتمع»، وتزامناً مع إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» عام 2025 عاماً للاحتفال بمرور 100 عام على ميلاد الشاعر الإماراتي الراحل سلطان بن علي العويس.
ويُشارك في الأمسية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يلقي مجموعة من قصائده، التي تتّسم بعمق المعنى وصدق الشعور، وتجسّد معاني الأمل والتضامن مع الأطفال الذين تُصارع براءتهم الأمراض المستعصية.
وقال سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان: «إننا في عام المجتمع نُكرّم الكلمة التي تُلهم، والقلوب التي تمنح، ونمدّ جسور الأمل لكل طفل يقاوم الألم بحلم صغير، نؤمن بأن الشعر رسالة، وأن أمنية طفل قد تكون بداية حياة، دعمنا لمؤسسة (تحقيق أمنية) هو جزء من التزامنا الراسخ ببناء مجتمع يتّسع بحبّه لكل إنسان، وبإنسانيته لكل قلب يحتاج إلى الأمل».
تكريم
يكرّم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، خلال الأمسية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، تقديراً لعطائه الشعري والإنساني، والرعاة البلاتينيين الذين أسهموا في دعم رسالة مؤسسة «تحقيق أمنية» وتحقيق أمنيات الأطفال، ما يخلّف أثراً إنسانياً دائماً في قلوبهم وفي نسيج المجتمع الإماراتي.

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