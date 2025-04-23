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علوم الدار

عبدالله بن سالم القاسمي يعزي في وفاة عائشة بنت مرشد الهاملي

عبدالله بن سالم القاسمي لدى تقديمه واجب العزاء (وام)
24 ابريل 2025 01:51

الشارقة (وام)

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قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة عائشة بنت مرشد بن هلال الهاملي، والدة راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري بالشارقة. وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في ضاحية الخالدية، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير، أن يتغمدها برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.
حضر مجلس العزاء إلى جانب سموه كل من الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وعدد من الشيوخ وذوي الفقيدة والمعزين.

عبدالله بن سالم القاسمي
الشارقة
واجب العزاء
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