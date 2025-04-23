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علوم الدار

مؤسسات الشيخ محمد بن خالد تدعم كبار المواطنين

تعزيز التماسك الاجتماعي ( أرشيفية)
24 ابريل 2025 01:51

العين (وام)

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نظّمت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وبتوجيه من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، زيارة إلى المستشفى التأهيلي في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، وذلك في لفتة إنسانية تعكس التزامها المجتمعي. وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم مبادرة «بركتنا»، ضمن فعاليات عام المجتمع 2025، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تمكين المجتمع وتعزيز التماسك الاجتماعي.
شارك في الزيارة وفد من المؤسسات إلى جانب أعضاء فريق «بصمة خالدة»، حيث التقى الفريق المرضى من كبار المواطنين في قسم التأهيل، ضمن فعالية «استدامة العطاء.. ابتسامة»، بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهم، وبث الروح الإيجابية، وتقديم الهدايا الرمزية التي تُعبّر عن التقدير لهذه الفئة الغالية.
وعبّرت إدارة المستشفى عن ترحيبها بالوفد، مشيدة بالدعم المتواصل من الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان لمشروعات المجتمع، مؤكدة أهمية هذه المبادرات في تعزيز التعاون بين المؤسسات المجتمعية والقطاع الصحي، بما يخدم رؤية الدولة في تعزيز جودة الحياة لكبار المواطنين.
وتأتي هذه الزيارة أيضاً ضمن احتفالات «يوم السعادة» التي ينظمها المستشفى بشكل شهري، بهدف توفير أجواء نفسية ومعنوية إيجابية للمرضى من خلال الأنشطة التفاعلية والبرامج التوجيهية، في إطار منظومة الرعاية الشاملة التي تُعنى بالجانب الإنساني إلى جانب العلاجي. وأشاد المرضى وأسرهم بالخدمات المقدّمة، معربين عن امتنانهم للدعم الذي يحظون به من القيادة الرشيدة، وخاصة في الجانب النفسي خلال فترة التأهيل، والذي يُعد عاملاً مهماً في تعزيز إرادتهم ومواصلة رحلة التعافي.

مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية
شما بنت محمد بن خالد
عام المجتمع
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