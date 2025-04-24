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علوم الدار

"شرطة عجمان" تكرم سيدة لمساهمتها في إنقاذ حياة طفل من السقوط من برج سكني

شرطة عجمان تكرم سيدة لمساهمتها في إنقاذ حياة طفل من السقوط
24 ابريل 2025 10:05

كرمت شرطة عجمان تكرم سيدة من الجنسية العربية لحسها الأمني ومساهمتها بإنقاذ حياة طفل من السقوط في أحد الأبراج السكنية. وفق الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة عجمان على منصة إكس.

يأتي التكريم ضمن إطار حرص القيادة العامة لشرطة عجمان على تشجيع وتكريم المتعاونين من أفراد المجتمع، وسعياً منها في دعم الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأبراج الشاهقة
شرطة عجمان
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