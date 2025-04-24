"شرطة عجمان" تكرم سيدة لمساهمتها في إنقاذ حياة طفل من السقوط من برج سكني

كرمت شرطة عجمان تكرم سيدة من الجنسية العربية لحسها الأمني ومساهمتها بإنقاذ حياة طفل من السقوط في أحد الأبراج السكنية. وفق الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة عجمان على منصة إكس.

يأتي التكريم ضمن إطار حرص القيادة العامة لشرطة عجمان على تشجيع وتكريم المتعاونين من أفراد المجتمع، وسعياً منها في دعم الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة.