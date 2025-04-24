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مسؤول هندي: تجربة الإمارات في الذكاء الاصطناعي نموذج عالمي يحتذى

مسؤول هندي: تجربة الإمارات في الذكاء الاصطناعي نموذج عالمي يحتذى
24 ابريل 2025 14:25

أكد كاوستاب دافس، الوكيل المساعد والمفوض الخاص لرئيس حكومة ولاية ماهاراشترا الهندية، أن تجربة دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي تمثل نموذجاً عالمياً متقدماً، أسهمت في صياغة بيئة رقمية رائدة تستقطب العقول والشركات من مختلف دول العالم.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركته في «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي»، إن السياسات الأساسية في الذكاء الاصطناعي متشابهة حول العالم، لكن الاختلاف يكمن في كيفية تطبيقها حسب القطاع، سواء كان الصحة، أو الزراعة، أو الطاقة، أو البنية التحتية، وما تفعله الإمارات يعد استثنائياً؛ فقد نجحت في تصميم منظومة تشريعية مرنة ومحفزة للابتكار.

وأشار إلى أن تواجده في الإمارات ضمن المهرجان يأتي في ظل مساعي حكومة ولاية ماهاراشترا - التي تُعد من الولايات الرائدة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى الهند - لاستكشاف فرص الشراكة والتعاون مع المؤسسات والشركات المشاركة في المهرجان، فضلاً عن دراسة تجارب الحكومات في تنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: «نحن نبحث حالياً عن شراكات جديدة، واتفاقيات تعاون بين الحكومات، إضافة إلى إطلاق مبادرات مشتركة في التدريب وتطوير المهارات»، مبدياً تفاؤله بإمكانية إبرام صفقات أو شراكات جديدة خلال مشاركته في المهرجان. وقال: إن كل من له صلة وثيقة بعالم الذكاء الاصطناعي موجود هنا، وهذه فرصة ذهبية لصانعي السياسات لفهم مستجدات القطاع بشكل مباشر، خاصة أن الذكاء الاصطناعي مجال يتغير بسرعة كبيرة.

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المصدر: وام
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