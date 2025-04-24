شرطة أبوظبي تدعو للاستفادة من مبادرة تقسيط المخالفات

دعت شرطة أبوظبي الجمهور للاستفادة من مبادرة "بادر واستفد" التي تتضمن خصم 35% على المخالفة في حال دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة، وخصم 25%عند الدفع بعد 60 يوماً ولغاية سنة ميلادية من تحرير المخالفة المرورية.

#شرطة_أبوظبي : مبادرة "بادر واستفد" تتضمن خصم 35% على المخالفة في حال دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة ، وخصم 25%عند الدفع بعد 60 يوماً ولغاية سنة ميلادية من تحرير المخالفة المرورية .#بادر_واستفد pic.twitter.com/zNolk8kRlO — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) April 24, 2025