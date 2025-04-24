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شرطة أبوظبي تدعو للاستفادة من مبادرة تقسيط المخالفات

شرطة أبوظبي تدعو للاستفادة من مبادرة تقسيط المخالفات
24 ابريل 2025 14:14

دعت شرطة أبوظبي الجمهور للاستفادة من مبادرة "بادر واستفد" التي تتضمن خصم 35% على المخالفة في حال دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة، وخصم 25%عند الدفع بعد 60 يوماً ولغاية سنة ميلادية من تحرير المخالفة المرورية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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