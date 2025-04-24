إطلاق منصة ألعاب سحابية جديدة تم تطويرها بالكامل في دبي

أعلنت شركة «ذا جيم كومباني» (TGC)، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق منصتها السحابية للألعاب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تم تطويرها بالكامل في دبي، ضمن أعمال «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي».

وتقدم المنصة أكثر من 1300 لعبة متقدمة من الدرجة الأولى مباشرة عبر السحابة، ما يجعل تجربة الألعاب عالية الأداء متاحة لجميع المستخدمين على أي جهاز، دون الحاجة إلى أجهزة ألعاب باهظة الثمن أو عمليات تحميل مسبقة.

وشهدت المنصة إقبالاً قوياً خلال المرحلة التجريبية، حيث تم تسجيل أكثر من 43 ألف مستخدم، واستقطاب أكثر من 10 آلاف لاعب. وقد تم تصميم المنصة على بنية ذكاء اصطناعي مخصصة، وتمتاز باستغلالها المعزز لوحدات معالجة الرسوم لتحقيق أقصى أداء بصري، بالإضافة إلى تقنيات التخزين المؤقت الاستباقي التي تضمن تجربة لعب فائقة السلاسة، والتكامل السحابي المرن الذي يوفّر أداءً سلساً بزمن استجابة سريع، عبر مختلف الأجهزة.

ويشكل الإعلان عن المنصة الجديدة إنجازاً جديداً يتماشى مع جهود «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لتعزيز مكانة دبي عالمياً في مجال الألعاب الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بها. وقال عثمان مسعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ذا جيم كومباني: إن الألعاب الإلكترونية ليست مجرد ترفيه، بل ثقافة واقتصاد وبنية تحتية، ويسرنا وضع الأساس لجيل جديد من الألعاب، انطلاقاً من دبي التي منحتنا الدعم والثقة.

وبدوره قال فيصل كاظم، مدير «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية»، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل: «يؤكد إطلاق منصة الألعاب السحابية من «ذا جيم كومباني» دور الذكاء الاصطناعي في تحويل الصناعات وفتح المجال أمام فرصة اقتصادية إبداعية جديدة، ونحن فخورون بأن نشهد إطلاق منتج بهذا المستوى من دبي إلى العالم خلال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي». وتحظى «ذا جيم كومباني» بدعم عدة شركاء رئيسيين، منهم «تنسنت كلاود» Tencent Cloud، و«بايت بلاس» BytePlus (TikTok)، و«إميوتابل» Immutable، و«فتش» Fetch.ai.

ويمكن لزوار أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي اختبار تجربة اللعب عبر مختلف الأجهزة، واستكشاف البنية التقنية للمنصة، والتفاعل مع عروض فورية مباشرة لنظامها المدعوم بالذكاء الاصطناعي.