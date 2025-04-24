الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها، 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.الموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:50، والمد الثاني عند الساعة 00:02،والجزر الأول عند الساعة 17:21.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:44، والمد الثاني عند الساعة 19:39،والجزر الأول عند الساعة 13:30، والجزر الثاني عند الساعة 02:18.