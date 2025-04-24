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بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تواصل تسيير جسر جوي لنقل مساعدات عاجلة إلى غزة

بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تواصل تسيير جسر جوي لنقل مساعدات عاجلة إلى غزة
24 ابريل 2025 20:26

دبي (الاتحاد) 
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل «دبي الإنسانية» تسيير الجسر الجوي الإغاثي لدعم الاستجابة الطارئة في قطاع غزة، حيث نقلت في رحلة جوية إضافية 56.8 طن متري من الإمدادات الطبية الحيوية التابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية.
تبلغ قيمة الشحنة الجوية، التي أقلعت من دبي أمس (الأربعاء)، أكثر من 4.33 مليون درهم، ليرتفع بذلك عدد عمليات الشحن الإغاثي التي سيّرتها «دبي الإنسانية» من أجل غزة منذ بداية الأزمة إلى 25 شحنة.
وتهدف هذه الشحنة إلى إعادة تزويد مستودعات الإمدادات الطبية في منطقة العريش، لضمان الجاهزية الفورية في حال أتيحت الظروف نقلها إلى داخل غزة. ويُقدّر عدد المستفيدين من هذه الشحنة بحوالي 250 ألف مستفيد.
وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي، عضو مجلس إدارة دبي الإنسانية: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي الإنسانية تسخير إمكاناتها وحشد مواردها بالتعاون مع المجتمع الإنساني الدولي لإيصال المساعدات المُنقِذة للحياة إلى أهالي غزة، ومساعدتهم على مواجهة المعاناة الإنسانية والتخفيف عنهم في هذه الظروف الاستثنائية، ويأتي ذلك في إطار التزامنا وواجبنا الراسخ في خدمة الإنسانية والوقوف إلى جانب المتضررين حول العالم».

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وقالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: «استجابةً للاحتياجات العاجلة وغير المُلباة للفلسطينيين، ترسل منظمة الصحة العالمية 56 طناً مترياً من الأدوية الأساسية، بما في ذلك أدوية متخصصة ضرورية لعلاج المرضى من إصابات ناجمة عن الصدمات النفسية والجسدية. وقد قامت المنظمة بالفعل بتسليم أكثر من 175 طناً مترياً من المستلزمات والمعدات الصحية هذا العام. وتحمل هذه الطائرة معدات لمعالجة الصدمات وإمدادات جراحية لتزويد الجراحين والمرافق الصحية بالمواد الضرورية والعاجلة لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة».
وأضافت: «نحن ممتنون لدبي الإنسانية وحكومة دبي لدعمهما الثابت لاستجابتنا الصحية الطارئة والتزامهما بالقضايا الإنسانية حول العالم. ويُعد مركز لوجستيات منظمة الصحة العالمية في دبي في طليعة عمليات الطوارئ الصحية، حيث يمكّننا من إيصال المزيد من الإمدادات إلى مزيد من الأشخاص بتكلفة أقل، وفي وقت أصبحت فيه تكلفة الرعاية لكل مريض أكثر أهمية من أي وقت مضى». 
ومنذ يناير 2025، أرسلت دبي الإنسانية ثلاث شحنات إغاثية إلى مطار العريش المصري، نقلت على متنها حوالي 256 طناً مترياً من الإمدادات الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
وتواصل «دبي الإنسانية»، بصفتها أكبر مركز لوجستي إنساني في العالم، العمل بتنسيق وثيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والشركاء الحكوميين لضمان حركة سلسة وفعّالة للمساعدات الحيوية من دبي إلى المجتمعات المتضررة بالأزمات في المنطقة والعالم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
دبي الإنسانية
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غزة
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