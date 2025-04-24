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شرطة أبوظبي تعزز التوعية المرورية للعاملين في «أدنوك البحرية»

شرطة أبوظبي تعزز التوعية المرورية للعاملين في «أدنوك البحرية»
25 ابريل 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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عززت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي التوعية المرورية ضمن حملة «درب السلامة» ضمن مشاركتها بفعالية التوعية التي نفذتها إدارة الصحة والسلامة البيئية في «أدنوك البحرية» وذلك بالمقر الرئيسي لشركة أدنوك.
وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية أهمية نشر التوعية لجميع شرائح المجتمع ضمن الأولوية الاستراتيجية لأمن الطرق.
وأكدت طيبة الهاشمي الرئيسة التنفيذية لشركة أدنوك البحرية الحرص على تعزيز التوعية بالسلامة المرورية للموظفين والعاملين في الحقول البحرية وخصوصاً خلال فعاليات أسبوع المرور الخليجي وحملة درب السلامة والإسهام بفعالية في الحد من الحوادث المرورية على الطرق.
وأوضح المقدم ركن سعيد خلف الظاهري رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري على أهمية التعاون مع الشركاء للتوعية والالتزام بقوانين وأنظمة وقواعد المرور تعزيزاً لسلامة المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن وقوع الحوادث المرورية ومسبباتها.
وقدم النقيب مرشد علي المرر من مديرية المرور والدوريات الأمنية محاضرة توعية لتعزيز الوعي المروري للعاملين وحضور الفعالية والعاملين في الحقول البحرية عبر الاتصال المرئي موضحاً أن منظومة السلامة المرورية تركز على توعية وتثقيف السائقين ومستخدمي الطريق بالسلوكيات الإيجابية الواجب اتباعها والسلوكيات الخاطئة التي يجب تجنبها حفاظاً على سلامتهم.

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أبوظبي
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