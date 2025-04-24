مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تنظم سلسلة ورش عمل تربوية للمعلمين

دبي (الاتحاد)

في إطار جهودها الريادية لتمكين المجتمعات التعليمية من مواكبة التغيرات المتسارعة في عالم التعليم، أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية سلسلة من ورش العمل المتخصّصة، ضمن برنامج «لقاء روّاد التميز»، الهادف إلى تعزيز ثقافة التميز، ودعم التحول التربوي المستند إلى المعرفة والابتكار.

وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: إن هذه الورش لا تُعد مجرد منصات تدريب تقليدية، بل تمثّل أدوات استراتيجية لإحداث نقلات نوعية في بيئات التعلم، وصناعة مجتمعات تعليمية أكثر قدرة على الابتكار، وأكثر استعداداً لمتطلبات المستقبل.

وشملت السلسلة ورشتين تدريبيتين نوعيتين، الأولى خُصّصت للمعلمين تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي في التعليم»، وركّزت على استكشاف الإمكانات التحويلية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات التعليم والتعلّم.

أما الورشة الثانية، فاستهدفت مدراء المدارس، وحملت عنوان «نماذج رائدة للمدارس الفائزة بجوائز حمدان التربوية»، حيث قدّمت المؤسسة من خلالها عرضاً معمقاً لنموذج EFQM للتميز التعليمي الذي تتبناه المؤسسة.