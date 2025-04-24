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عمار بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة موزة المزروعي

عمار بن حميد خلال أداء واجب العزاء (وام)
25 ابريل 2025 01:08

عجمان (وام)

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قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها موزة حميد علي المزروعي، شقيقة معالي عبدالله حميد المزروعي، ووالدة علي وإبراهيم وسامي وعمر ومحمد وعبدالله وراشد، أبناء المغفور له سعيد عبيد المطروشي.
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بعجمان، أمس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.
كما قدم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.

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