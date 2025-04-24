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سفراء أميركا اللاتينية يشيدون برؤية الإمارات في ترسيخ العمل الإنساني العالمي

سفراء أميركا اللاتينية يشيدون برؤية الإمارات في ترسيخ العمل الإنساني العالمي
25 ابريل 2025 01:07

أبوظبي (وام)

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شارك عدد من سفراء دول أميركا اللاتينية المعتمدين لدى الدولة، في حملة نظمتها جمعية الإمارات للتبرع بالدم بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، الشريك الاستراتيجي، وذلك تجسيداً لقيم التضامن الإنساني تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. 
وعبّر السفراء المشاركون عن بالغ امتنانهم وتقديرهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيدين برؤية سموه الإنسانية التي جعلت من الإمارات منارة عالمية في ميادين العطاء والدعم الصحي والإنساني، مؤكدين أن مشاركتهم في المبادرة ليست فقط دبلوماسية، بل إنسانية بالدرجة الأولى، ورسالة تضامن صادقة مع شعب الإمارات وقيمه النبيلة.  
من جهته أعرب المستشار الدكتور علي أحمد الأنصاري، الرئيس الأعلى ورئيس مجلس إدارة الجمعية، عن اعتزازه بمشاركة سفراء قارة أميركا اللاتينية، والتي تعكس الاحترام الدولي لما تمثله الإمارات من قيمة إنسانية سامية في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل من التبرع بالدم عملاً وطنياً وإنسانياً ذا رسالة عالمية.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة سعيد الشامسي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن هذه الحملة تجسّد المعنى الحقيقي للدبلوماسية الإنسانية.
وقالت، إن هذه المشاركة الدولية تؤكد أن الإمارات أصبحت بيتاً لكل مبادرة إنسانية هادفة، وأن رسالتها تصل إلى قلوب العالم.

أميركا اللاتينية
الإمارات
التبرع بالدم
دائرة الصحة
دائرة الصحة أبوظبي
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