هزاع بن زايد يزور عبيد محمد الكعبي في منزله في منطقة العين

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الفريق الركن متقاعد عبيد محمد الكعبي، بمنزله في منطقة المسعودي في العين.

ورحّب الكعبي وأفراد أسرته بسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، معربين عن سعادتهم وفخرهم بزيارة سموه الكريمة التي تعكس نهج القيادة الحكيمة في التواصل مع أبناء الوطن ومتابعة أحوالهم والاطلاع على شؤونهم.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة وأبناء الوطن، والحرص الدائم على التواصل مع أفراد المجتمع، وتقدير إسهاماتهم في بناء مسيرة التنمية.

وأشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بدور الفريق الركن متقاعد عبيد محمد الكعبي في تأسيس القوات المسلحة لدولة الإمارات، وتفانيه وإخلاصه في خدمة الوطن والولاء لقيادته الحكيمة، منذ التحاقه بالخدمة العسكرية عام 1963، وتدرجه خلال مسيرته المهنية على مدى خمسة عقود في العديد من المناصب العسكرية والتي شملت نائب رئيس الأركان، قبل أن يتقاعد وكيلاً لوزارة الدفاع.