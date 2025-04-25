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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
25 ابريل 2025 09:05

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الجمعة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 13.8 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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طقس الإمارات المتوقع غداً

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الأرصاد
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