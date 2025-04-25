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علوم الدار

النسخة الأولى من معرض "طموح الظفرة للتوظيف" تعقد فعالياتها في أبوظبي

النسخة الأولى من معرض "طموح الظفرة للتوظيف" تعقد فعالياتها في أبوظبي
25 ابريل 2025 10:49

تحت رعاية ديوان ممثَّل الحاكم في منطقة الظفرة، تُنظِّم كليات التقنية العليا، أكبر مؤسَّسة للتعليم العالي في دولة الإمارات، النسخة الأولى من معرض «طموح الظفرة للتوظيف» خلال الفترة من 30 إبريل إلى 1 مايو 2025، في إطار التزامها المستمر بتمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

ويُعَدُّ المعرض منصة استراتيجية سنوية تعزِّز التواصل المباشر بين الطلبة والخريجين الإماراتيين، ونخبة من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ما يعزِّز المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، حيث يُتيح فرصاً نوعية للتوظيف والتدريب المهني في منطقة الظفرة لتمكين الشباب الإماراتي من الانخراط في بيئات عمل متقدِّمة، وبناء مسارات مهنية واعدة.

ويهدف المعرض إلى ترسيخ مكانته كحدث محوري في دعم التوظيف والتنمية المهنية في المنطقة، من خلال خلقِ بيئةٍ تفاعليَّةٍ تجمع الطموح الفردي بفرص العمل المتاحة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم رؤية دولة الإمارات المستقبلية نحو اقتصاد مستدام.

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وقال الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا: «يجسِّد معرض (طموح الظفرة للتوظيف) رؤية كليات التقنية العليا الهادفة إلى دعم شباب الوطن وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل. ونحرص من خلال هذه المنصة، على ربط الكفاءات الوطنية بفرص العمل النوعية، وتعزيز التعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، ما يسهم في تمكين الطاقات الوطنية والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني».

وتسعى كليات التقنية العليا، من خلال تنظيم هذا الحدث، إلى تزويد الشباب الإماراتي بأفضل الفرص الوظيفية وفتح آفاق جديدة أمامهم، ما يرسِّخ دور المعرض كمنصة سنوية تُسهم في بناء مستقبل مهني واعد لشباب منطقة الظفرة.

 

لمزيدٍ من المعلومات، زوروا: www.aldhafrahacf.ae.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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