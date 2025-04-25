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علوم الدار

جامعة الإمارات تطلق ماجستير تربية الموهوبين والمتفوقين الأول من نوعه بالدولة

جامعة الإمارات تطلق ماجستير تربية الموهوبين والمتفوقين الأول من نوعه بالدولة
25 ابريل 2025 12:49

أعلنت كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق برنامج ماجستير في تربية الموهوبين والمتفوقين، ليكون بذلك البرنامج الأول من نوعه ضمن مؤسسات التعليم العالي في الدولة. 

وقال الأستاذ الدكتور علي إبراهيم، عميد كلية التربية بالإنابة، إن البرنامج النوعي يأتي في إطار استراتيجية الكلية لتطوير برامج الدراسات العليا، والارتقاء بالتخصصات التربوية بما يتماشى مع متطلبات الميدان التربوي، وبالتعاون مع كلية ويليام وماري" الأمريكية الرائدة في مجال تعليم الموهوبين.

وأضاف أن هذا البرنامج تم إعداده وفق السياسة والمعايير الأكاديمية المعتمدة في الجامعة، بعد دراسةٍ ميدانيةٍ معمقة لاحتياجات الميدان التربوي، لاسيما ما يتعلق برعاية أصحاب الهمم وتطوير قدرات الكوادر التربوية العاملة معهم، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد معلمين ومختصين يمتلكون كفاءات متقدمة في مجالات تعليم الموهوبين والمتفوقين. 

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ويُقدم البرنامج بشكلٍ حضوري في مقر جامعة الإمارات، على مدى أربعة فصول دراسية بنظام الدوام الكامل، أو خمسة فصول دراسية بنظام الدوام الجزئي، مع إمكانية الالتحاق بمساق عبر الإنترنت، يقدمه مركز تعليم الموهوبين بكلية "وليام وماري" الشريك الدولي في الولايات المتحدة. 

ويمكّن البرنامج خريجيه من العمل كأخصائيين في تعليم الموهوبين والمتفوقين، وتقديم الدعم الأكاديمي والاجتماعي للطلبة المتفوقين في المدارس والمجتمع، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم التخصصي في الدولة. 

 ويشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على معدل تراكمي لا يقل عن 3.0 "أو ما يعادله” في درجة البكالوريوس ، بجانب الحصول على درجة 6.0 في اختبار "IELTS" أو ما يعادلها، بشرط أن لا يكون قد مضى عامين على نيل هذه الشهادة ، بالإضافة إلى تقديم ثلاث رسائل توصية.

 

 

المصدر: وام
جامعة الإمارات
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